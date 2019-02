Gisele Bündchen revela la razón por la que terminó con Leonardo DiCaprio

La modelo Gisele Bündchen fue pareja de Leonardo DiCaprio durante 5 años y ella fue quien terminó tomando la decisión de alejarse del actor.

El ex ángel de Victoria’s Secret reveló que había tenido pensamientos suicidas, lo que la orilló a hacer un cambio radical a su vida, en el que incluía dejar a DiCaprio.

“Cuando estaba pasando por mis ataques de pánico, ni siquiera sentía que podía compartir con nadie”, dijo.

“Pensaba que no tenía derecho, todo el mundo está pasando por tantas cosas difíciles en el mundo, y no tengo derecho a sentirme así”. Así que lo suprimí, y cuanto más lo reprimí, más grande se hizo ”, recordó.

“Ya no me adormecía con fumar, beber y demasiado trabajo, me estaba volviendo cada vez más consciente de las cosas que había elegido no mirar”, escribió en sus memorias “Lecciones: Mi camino hacia una vida significativa”.

¿Estaba solo en querer hacer un examen de conciencia serio mientras él seguía igual?” Al final, desafortunadamente, la respuesta fue sí ”.

Después de separarse en 2005, conoció a su esposo Tom Brady un año después en una cita a ciegas.

Pensamientos suicidas

Mientras promocionaba su libro, Gisele le dijo a People que su ansiedad se estaba debilitando en el apogeo de su carrera.

“Sentí que todo en mi vida me iba a matar”, dijo. “Primero fueron los aviones, luego los ascensores. Luego fueron túneles y hoteles y estudios de modelado y automóviles. Ahora era mi propio apartamento. Todo se había convertido en una jaula, y yo era el animal atrapado dentro, jadeando por aire. No pude ver una salida, y no pude soportar otro día de sentir de esta manera “.

“La idea me invadió: quizás sea más fácil si solo salto. Se acabará. Puedo salir de esto…Cuando pienso en ese momento, y en esa niña de 23 años, quiero llorar. Quiero decirle que todo estará bien, que ni siquiera ha comenzado a vivir su vida. Pero en ese momento, la única respuesta parecía ser saltar “.

Desde entonces su vida ha cambiado, pues desde hace mucho que lleva una vida saludable, lejos de los excesos y más cerca del ejercicio y la buena alimentación.

Actualmente Gisele tiene dos hijos con Tom Brady, con quien ha mantenido una relación por 10 años.

Con información de Independent.