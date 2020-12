Gloria Estefan, víctima del Covid, advierte de secuelas

Gloria Estefan, por medio de un vídeo en sus redes, confirmó que a comienzos de noviembre pasado fue víctima de Covid-19.

A pesar de tomar todas las medidas posibles, ponerse la mascarilla y cuidado al máximo en la única salida de casa que hizo, se contagió del coronavirus.

"Me di cuenta de que tenía Covid-19 cuando mi pobre chef fue víctima mía al decirle que el pollo que me hizo no sabía a nada", explicó.