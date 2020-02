Gloria Trevi es criticada tras su aparición en pasarela de Nueva York

NUEVA YORK.— La cantante Gloria Trevi, tuvo un difícil debut como modelo en una pasarela de la Fashion Week en Nueva York.

Tras su desfile internautas se la acabaron, mencionando que la intérprete de "Pelo Suelto" se vio muy novata en la pasarela.

Gloria Trevi fue invitada a participar en el desfile de The Blonds, una afamada firma de moda que se caracteriza por sus excéntricos diseños y que en varias ocasiones ha vestido a Gloria.

Para este evento, ellos optaron por realizar un homenaje a sus raíces latinas, de ahí que invitaran a la cantante regia a su show.

Y aunque fue la primera vez de "La Trevi" como modelo, los internautas no le perdonaron esta condición y se la acabaron en las redes sociales.

Así desfiló Gloria Trevi en New York Fashion Week para The Blonds. Que cool pero su caminata no hace nada de match con sus canciones tan “soy la mejor, la más, la grande, todos me miran, ábranse perras que llegué yo...” pic.twitter.com/ddGmuDSEtz