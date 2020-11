Gloria Trevi estalla en vídeo contra Eleazar Gómez: ''Ella soy yo''

A través de un vídeo Gloria Trevi se pronunció nuevamente contra la violencia de género, dirigiendo su mensaje especialmente al caso de Eleazar Gómez, el actor de 34 años detenido por agredir a su novia a quien presuntamente intentó estrangular.

Gloria hace referencia precisamente a los detalles que han salido a la luz respecto al caso de Eleazar y la también cantante Stephanie Valenzuela, quien según El Universal continuará el proceso contra el actor.

No obstante, algunos internautas no tomaron a bien sus palabras en defensa de las mujeres y le recordaron su pasado, cuando fue acusada de ser cómplice de Sergio Andrade, su expareja y exproductor.

Que no fue Gloria Trevi, la que tenía trata de menores con Andrade,??????????? Jajaja no si la memoria es temporal no me cabe duda.

A las acusaciones por violencia se sumó también Vanessa López, quien a través de un vídeo en Instagram se solidarizó con la víctima de su expareja.

"Yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo diga por aquí, ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años, y hubo quienes no me creyeron, quienes pensaron que solamente quería fama, que quería llamar la atención, lo cual me pareció bastante ridículo. Nunca jugaría con eso y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado", señala Vanessa, citada por El Universal.