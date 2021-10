Gloria Trevi solicita amparo para no ser detenida

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi solicitó un amparo para evitar ser detenida, pero la demanda no ha sido admitida.

Lo anterior en respuesta al juicio iniciado por Trevi ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, quien solicitó a la cantante se precisara el acto que reclama.

De los estados judiciales se desprende que la cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución.

¿Gloria Trevi puede ser detenida?

No obstante, si Gloria Trevi no desahoga el requerimiento del juez en los próximos días, su demanda se verá como no desahogada. Cabe destacar que hasta el momento, la cantante no cuenta con ninguna protección en caso de que las autoridades intenten detenerla.

¿De qué se le acusa a Gloria Trevi en 2021?

En septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez por los delitos de defraudación fiscal y "lavado" de dinero.

Ambos están señalado por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues según la UIF el esposo de la cantante lidera una red de "lavado" de dinero.

En dicha red, están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas Trevi, y ocho empresas que son propiedad de ambos y, de acuerdo con la denuncia de la UIF, fueron usadas para evadir impuesto en territorio nacional.