Gloria y Emilio Estefan rinden tributo a la comunidad LGTB

Para Gloria y Emilio Estefan no hay mejor manera de celebrar el Mes del Orgullo Gay, que con un tributo a la inolvidable cinta The Birdcage en su 25 aniversario.

La pareja rendirá honor a la cómica historia de amor, familia y aceptación ambientada en Miami Beach, FL, que protagonizó el desaparecido Robin Williams.

'The Birdcage' marked Elaine May and Mike Nichols's first-ever—and long awaited—movie collaboration. But it was Robin Williams and Nathan Lane who really stole the show.https://t.co/QwpmSwJ0b8