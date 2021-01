"Godzila vs. Kong" , la lucha de titanes, sería en marzo (Vídeos)

“Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar”.

Así comienza la narración del tráiler oficial de Godzilla vs. Kong , que Warner Bros. presentó, y en menos de 24 horas alcanzó 700 mil reproducciones en su cuenta oficial de YouTube.

En el vídeo se ve el adelanto de la película animada que promete y es una de las mayores apuestas de Hollywood.

“Uno de ellos caerá”, sostiene el corto del filme dirigido por Adam Wingard.

El estreno de la película está previsto para el 17 de marzo en todos los cines a nivel nacional.

Sin embargo, se especula que debido a la pandemia del coronavirus los productores directamente realicen el estreno en las plataformas por streaming.

Incluso algunos confirman que la empresa está negociando con dos grandes como Netflix y HBO.

Are you coming or not? TRAILER TOMORROW. #GodzillaVsKong pic.twitter.com/NhBMsRbC6k