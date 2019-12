Golden Years tocarán “hasta que se pueda”

Celebran quince años de carrera con dos “shows”

Con canciones como “Olvida”, de Alberto Vázquez; “Estremécete”, de Los Llopis, y “Rock de la cárcel”, entre otras, el grupo Golden Years celebra 15 años de carrera.

Luis Cardeña Castro, director y representante del grupo, dijo que a lo largo de este tiempo han tenido bastantes logros y momentos difíciles. Varios de sus compañeros que iniciaron en la agrupación tuvieron que dejarlo por motivos de enfermedad, otros por trabajo, pero afirmó que los que entraron a sustituirlos son de la misma calidad y por eso continuan, siendo al momento seis integrantes.

Los Golden Years se presentan este sábado en un casino a las 9 de la noche, la entrada es libre y los asistentes solo tienen que presentar una identificación oficial de mayoría de edad.

El viernes 13 estarán en el Centro Cultural Olimpo a las 8 de la noche, la entrada es libre. En esta ocasión el evento será conducido por Mario Chacón de un programa radiofónico.

Rafael Rodríguez Ceballos, tecladista del grupo, dijo que lo que más le gusta de pertenecer a los Golden Years es que tocan en vivo.

“He sido músico toda mi vida y realmente sé que no es fácil mantener un grupo durante 15 años. Todos tenemos formas de ser diferentes pero también nos gusta lo que hacemos”, señaló.

“Yo pensaba que a nuestros eventos iba gente mayor como nosotros pero hace unos meses fuimos a tocar a un pueblo cercano a Mérida y muchos jóvenes se acercaron a felicitarnos y tomarse fotos con nosotros. Entonces les preguntamos que si les gustaba ese tipo de música y nos dijeron que les encantó. Me dio mucha satisfacción y gusto”, platicó.

“Tenemos un repertorio extenso, la gente no puede decir que no va a ir al casino porque ya nos escuchó, no son las mismas canciones las que tocamos, tenemos diferentes repertorios”, añadió.

Por su parte, Enrique González, guitarrista del grupo, dijo sentirse contento de celebrar 15 años de carrera y comentó que se conocen desde hace mucho tiempo.

“Una parte muy importante del grupo es que tocamos en vivo, eso hace que los muchachos volteen a ver este tipo de música porque la escuchan como debe de ser”, añadió el músico.

Los visitantes coincidieron en que planean estar en el mundo de la música “hasta que se pueda”, lo que demostraron todo el tiempo.— Katya Briseño Delgado

