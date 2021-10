Por defender a su madre, Gomita es golpeada por su papá

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, acusa a su padre de golpearle en la cara, en un intento por defender a su madre de la violencia doméstica de la que es víctima.

“Amigos acaba de pasar lo más cul… que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá”, señala la expayasita en un en vivo colgado en Instagram y retomado en un vídeo de YouTube.

Gomita, golpeada por su padre en la cara

Con lo anterior, señala que no es la primera vez que su padre, Alfredo Ordaz Barajas, ejerce una agresión sobre ella. En esta ocasión, la también edecán incluso se retira el cubrebocas para mostrar la hinchazón que tiene en el rostro, donde acusa que su padre la golpeó.

“Traigo esto ya hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló”, detalla Gomita, quien asegura que desde ese día decidió ya no callar más por lo que estaba pasando en su familia.

Más tarde, en una historia, compartió un texto en el que asegura que su padre ya cuenta con una orden de restricción para no poder acercarse a ella:

“Aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico”, se lee.

Imagen de la historia publicada por Gomita en su cuenta de Instagram

Sin embargo, la expayasita no detalló si la orden de restricción solo es para protegerla a ella o su madre también está involucrada. Lo que sí, pidió a sus seguidores que si están pasando por una situación similar no tengan miedo de denunciar y buscar ayuda.