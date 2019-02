González Iñárritu será presidente del jurado en el Festival de Cannes

CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu será el presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes. Convirtiéndose en el primer mexicano en presidirlo.

Por medio de sus redes sociales el reconocido festival publicó un vídeo con imágenes de películas como “Babel“, “Amores Perros”, “Biutiful” y “21 gramos“. Después confirmaron que el ganador del Óscar presidirá el jurado del encuentro que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo.

Iñárritu se consagró al ganar dos veces el Oscar como Mejor Director en 2015 por “Birdman”, y en la edición 2016 por “The Revenant”.

Et le Festival de #Cannes2019 sera présidé par…

The 72nd Festival de Cannes will be presided by… pic.twitter.com/8uSW6Ve7vd

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) February 27, 2019