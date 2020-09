Gonzalo Martínez logra destacar en las listas de éxitos

A sus veinte años, Gonzalo Martínez se abre paso en el mundo de la música regional mexicana con éxitos como “De ti aprendí”, que estuvo durante cuatro semanas en el Top Ten de Monitor Latino. Es una canción que escribió hace un año y medio.

“Fue de las primeras canciones que escribí, trata de la típica traición que hay en una relación”, explica.

En el tema, dice el cantante, da las gracias de una manera sarcástica a la persona que lo traicionó: “Gracias porque de ti aprendí que de aquí no soy, que aquí no tengo que estar y tengo que seguir adelante. Habla de eso, de cuando me rompieron el corazón y cómo lo sobrellevé”.

La canción fue lanzada el 10 de julio y desde entonces, asegura el joven cantante, ha tenido buen recibimiento.

“La gente se ha relacionado con la letra porque es algo muy común que pasa en una relación”, opina.

Además, dice, está en todas las radiodifusoras del país y plataformas digitales.

“Este sencillo nos colocó como portada (a nivel continental) encabezando la ‘playlist juventud grupera’. En los primeros días logramos 70 mil reproducciones, y hasta la fechaya llevamos 102 mil en Spotify”.

“Me siento feliz. Es un orgullo poder estar en estas listas tan importantes”, indicó el cantante, de Ciudad Obregón, Sonora.

En entrevista con el Diario, resaltó que llegar dónde está ahora le ha costado, incluso, las primeras canciones él mismo las pagó.

“Pero gracias a Dios se han abierto las puertas y ya tengo mi disquera”.

Dedicarse a la música siempre ha sido su sueño. “Es difícil, pero con mucha dedicación y un buen equipo de trabajo, sí se puede”.

El joven compartió que a los nueve años fue su primera clase de guitarra.

“Me gustaba la batería, pero mi papá no quería ruido en la casa, y me dijo que aprenda primero la guitarra, y después me compraba la batería, y han pasado once y sigo sin batería”, ríe.

A los 12 años, descubrió que le gustaba cantar, y a los 13, comenzó a participar en los concursos de canto en la escuela, y se le fue quitando el miedo.

A los 18 años ya escribía canciones, a la par que comenzaba sus estudios profesionales.

Después de comenzar a cursar dos carreras (Ingeniería empresarial y Administración de Empresas) se dio cuenta que lo suyo era la música.

Grabó su primer sencillo a los 18 años en Monterrey, lo cual fue definitivo para que se diera cuenta de sus verdades aspiraciones.

En ese estudio, ha grabado Pedro Fernández, entre otras figuras de la música. “Dije ‘de aquí soy...’”.

El cantante, quien durante la pandemia ha escrito más de veinte canciones, prepara un disco que saldría en enero. El viernes lanzó el tema “El zalo”.