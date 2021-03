Gonzalo Peña señalado como presunto violador de una actriz (vídeos)

El actor ahora se encuentra envuelto en la polémica, luego de que una actriz lo señalara como cómplice de un ataque sexual en su contra.

MÉXICO.— Daniela Berriel, actriz y conductora, compartió en sus redes sociales un vídeo en el que denunció al actor Gonzalo Peña de haberla violado y al actor Eduardo Ojeda de "¿Qué le pasa a mi familia?" de haber sido cómplice.

Eduardo Ojeda es el nombre del que me violo y Gonzalo Peña el que me llevo a la casa, estuvo presente y fue su cómplice... JUSTICIA!

La violación habría ocurrido hace un año en una casa de Acapulco, en una grabación, la actriz da algunos detalles de lo que ocurrió el día del ataque. La también conductora indica que "se quedó dormida y al despertar se dio cuenta que había sido violada, un mesero le ayudó a salir y a pedir un taxi.

"Sentía culpa de haberme quedado dormida", expresó, la actriz, quien aseguró que el día de los hechos hizo la denuncia correspondiente, pero a un año de ello, las autoridades no le han dado respuesta, y los involucrados siguen libres.

"No ha pasado nada, ellos siguen libres, ellos siguen su vida como si nada, es más, me acosan, me mandan mensajes", expresó; en el vídeo que compartió, mismo en el que se observan algunos mensajes que Eduardo Ojeda le ha enviado a ella y a su hermana, agregó la afectada.