El programa infantil realizó un episodio para fomentar la aceptación, amor, igualdad y respeto desde la niñez.

EE.UU.— Los Muppet Babies se unen a la lista de programas populares que muestran su apoyo la comunidad LGBTQ+. Esto mediante la creación de un episodio en el que Gonzo se declara trans y se convierte en 'Princesa Gonzorella'.

Los productores del programa infantil confirmaron la emisión de este capítulo que tiene la finalidad de inspirar a los niños y niñas a ser ellos mismos y aceptarse tal y como son. Con este "cambio" en uno de sus personajes emblemático también se está lanzado un poderoso contenido que esperan ayude a crear aceptación en las familias.

De acuerdo con algunos medios, se indicó que el capítulo en el que Gonzo se transforma en 'Princesa Gonzorella', Miss Peggy y su amiga Summer planean realizar un baile real. Al enterarse del evento Gonzo muestra abiertamente sus intenciones de portar vestido, pero Peggy intenta acabar con las ilusiones del personaje azul señalándole que no es el "vestuario" adecuado.

Tras el impedimento que buscan ejercer sobre Gozo, un hada aparece y le obsequia un vestido para que pueda asistir al baile. Es ahí donde se presenta como 'Princesa Gonzorella'.

Al terminó del baile sus amigos le preguntan dónde estuvo todo ese tiempo, por lo que Gonzo decide confesarles la verdad: que ella era la 'Princesa Gonzorella'.

Ante esta confesión, los demás personajes se disculpan por tratar de imponerle qué usar. De igual modo, se muestra como terminan por aceptar su identidad trans.

In my eyes, the Muppets represent the ability to be accepting and loving of others, even if they may be a little different. To embrace those who others may shun.



I’m glad to see that philosophy is still going strong. pic.twitter.com/9mnKBdCsIT