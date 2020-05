Graban “You Are the Champions”, a beneficio de la OMS

LONDRES (AP).— Los sobrevivientes de Queen y Adam Lambert tienen un mensaje para los trabajadores en el frente de la batalla contra el coronavirus: “You Are the Champions”, “Ustedes son los campeones”.

Brian May, Roger Taylor y Lambert se reunieron virtualmente para grabar una nueva versión del clásico de Queen “We Are the Champions”. Ayer lanzaron “You Are the Champions” en los servicios de “streaming” y descarga a beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

“Pienso que es una manera maravillosa de usar nuestro legado para hacer algo bueno en el mundo”, dijo May.

“No necesitamos hacer más dinero. No necesitamos ser más famosos. Necesitamos usar lo que tenemos de la mejor manera posible”.

Para May, el lanzamiento llega en un momento triste. El guitarrista perdió a un amigo a quien quería como hermano a causa del virus.

“Eso es lo más cerca que ha estado de mí físicamente”, dijo, agregando que eso le ha dado significado real a las tasas de muerte reportadas a diario en televisión. “Cada una de ellas es una tragedia para una familia”, dijo May. “Cada una de esas personas pierde a un ser amado Psicológicamente la raza humana sufrirá gran daño”.

Para Taylor, la canción también tiene un significado personal: su hija, Rory Eleanor, trabaja como médico en un hospital en Londres.

“De hecho aparece en el vídeo con sus pequeñas tarjetas, mostrando consejos para el aislamiento”, dijo.

El vídeo muestra a trabajadores en el frente alrededor del mundo, así como escenas de calles vacías y a los integrantes de la banda tocando desde sus casas.

En la mayoría de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos, que mejoran en dos o tres semanas.

En algunos, especialmente adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades severas o fatales, incluyendo neumonía.

Lambert, quien participó en la grabación desde su casa en Los Ángeles, cree que la canción realmente envía un mensaje positivo de que todos estamos juntos en esto.

“Hay un sentido de unión alrededor del mundo, aunque sea un momento negativo y aterrador”, dijo Lambert. “Creo que todos nos estamos entendiendo unos a otros un poquito mejor, y emparejando las cosas”.

“Sólo a través de nuestra conexión y nuestro amor mutuo vamos a superar esto juntos”, dijo.

La banda espera que el sencillo benéfico proporcione le dé algo de consuelo a sus seguidores luego que la pandemia los obligó a cancelar 27 conciertos del tramo europeo de su gira más grande hasta la fecha.

“Fue doloroso dejarla ir. La hemos reprogramado para el próximo año y estamos cruzando los dedos, pero no sabemos, ¿no? No sabemos si será apropiado reunir a miles de personas en una sala, incluso dentro de 12 meses”, dijo May.

De un vistazo

Mantienen la fe

Taylor se mantiene optimista de que la música en vivo sobrevivirá. “Me cuesta creer que los festivales y la música en vivo no volverán. Es parte ya de nuestro ... ADN realmente”.

En cuarentena

Taylor y May cumplen la cuarentena en sus respectivos hogares en el Reino Unido. Como muchos en el mundo, May tiene dificultades con la pérdida de su libertad.

Tiempo de aprender

Taylor considera que la gente ha conseguido muchas cosas buenas que hacer, como tener más contacto con los familiares y los amigos”.