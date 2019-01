“¡Gracias México!” expresa Alfonso Cuarón al ganar el Globo de Oro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- “¡Gracias México!”, expresó el cineasta mexicano Alfonso Cuarón luego de alzarse con el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera por ‘Roma’ durante la gala número 76 del certamen.

Era apenas el principio pues minutos después volvería al estrado para recibir de manos de Harrison Ford, y con la canción de Leo Dan “Te he prometido” de fondo, la presea por Mejor Director.

“Muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera pero especialmente gracias a Yalitza Aparicio y Marina De Tavira, estoy asombrado por todo lo que hicieron”, comentó Cuarón.

“El cine es una forma de tender puentes hacia otras culturas, con estos puentes nos hacen darnos cuenta de que aunque sean desconocidos no son por ello menos familiares. Esta película no habría sido posible sin los colores específicos que me hacen lo que soy, gracias familia, gracias México”.

El mexicano competía en tres categorías, sin embargo, no logró llevarse el Globo por Guion al ser ‘Green Book’, cinta protagonizada por Vigo Mortensen, la ganadora. Cuarón fue el primer mexicano en ganar el Globo de Oro por Mejor Director por ‘Gravity’ en 2014, categoría en la que también han ganado Alejandro González Iñárritu y, el año pasado, Guillermo del Toro.

“Mucho de lo que estaba haciendo era simplemente ser testigo y disfrutar de Marina y Yalitza existiendo en la pantalla y estoy eternamente agradecido con ellas. Otra parte de mí me dice que en realidad esta película la dirigió Libo”.

Las más galardonadas. La cinta ‘Green book’ se llevó tres premios —el mayor número en la noche— por Actor de reparto para Mahershela Ali, Guión y Película musical o comedia.Las sorpresas de la noche las dieron ‘Bohemian rhapsody’ y ‘Spider-Man: un nuevo universo’.

La cinta basada en la banda de rock Queen se levantó con el Globo a Película Dramática y Actor en una cinta de Drama para Rami Malek, por su papel de Freddie Mercury.

El superhéroe arácnido se alzó por encima de cintas como ‘Los increíbles 2’ de Disney e Isla de perros de Wes Anderson.

Voz de mujeres

Si bien esta edición de los Globos de Oro no estuvo tan cargada de temas como el empoderamiento femenino, como se vivió en 2018, mujeres como Sandra Oh, quien estuvo en la conducción, y la cantante Lady Gaga, tomaron el micrófono para alzar la voz.

La cantante aprovechó su triunfo a Canción original por “Shallow” de la película ‘A star is born’ para expresar: “Como una mujer en la música es muy difícil que te tomen en serio y estos hombres increíbles que están aquí conmigo me levantaron y me apoyaron”.

La actriz Regina King recibió el Globo de oro a Actriz de reparto en una película por ‘If beale street could talk’, terna en la que competía con artistas como Emma Stone y Amy Adams.

“Los siguientes dos años todo lo que yo produzca me voy a asegurar que sea 50% hecho por mujeres y los reto a todos los que están allá afuera que estén en una posición de poder, a que se reten a ustedes mismos”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Con un público de pie que no podía dejar de aplaudir, la comediante Carol Brunett recibió el premio especial por su trayectoria de manos del también comediante Steve Carrel.

El Primer premio anual Carol Brunett fue nombrado como la actriz como una forma de honrar su trabajo.

Televisión vs. streaming

La contienda entre ambos sistemas de entretenimiento se mantuvo equilibrada. Mientras la serie del canal de paga ‘FX The Americans’, ambientada en la época de la Guerra Fría, fue la ganadora por Serie de Drama, la plataforma Netflix venció en categorías como Actor en serie dramática para Richard Madden por ‘Bodyguard’, también de Netflix.

Las series más galardonadas de la noche fueron ‘El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story de FX’, con el premio a Mejor actor para Darren Criss y Serie o película limitada para televisión. ‘The Kominsky method’, de la plataforma Netflix, también se llevó dos preseas por Serie Musical o Comedia y Actor para el veterano Michael Douglas, quien dedicó el premio a su padre, Kirt Douglas, de 102 años.