“Green Book” gana el Oscar a mejor película

LOS ANGELES (AP) — “Green book” dirigida por Peter Farrelly, conquistó el Oscar como Mejor Película en la 91 entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El filme de Farrelly compitió en esta categoría con “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Roma”, “A Star is Born” y “Vice”.

En el Teatro Dolby de Hollywood, el realizador agradeció a la Academia, a todo el equipo de producción y a los productores de la cinta. “Gracias por creer, tenemos que agradecer a todas las compañías productoras, hicimos esta película y la hicimos también con ternura, con respeto”.

“Green book” relata la historia de amistad de “Don Shirley”, un pianista de música clásica afroamericano, y su chofer y guardaespaldas, “Tony Vallelonga”, en la década de 1960.

En un año en que “Roma” (o “Black Panther” de Marvel) pudo haber hecho historia como mejor película, los miembros de la academia le dieron sus votos a la tradicional cinta de Peter Farrelly sobre una amistad interracial que resultó popular pero divisiva. Muchos opinaron que era retrógrada y poco auténtica como para imponerse sobre filmes tan aclamados por la crítica y exitosos en la taquilla.

“Toda esta historia es sobre amor”, dijo Farrelly, un veterano conocido por comedias como “Dumb and Dumber” y “There’s Something About Mary”.

“Es sobre querernos unos a otros pese a nuestras diferencias y conocer la verdad de quienes somos. Somos la misma gente”.

“Green Book” obtuvo también premios al mejor actor de reparto, para Mahershala Ali, y mejor guion original.