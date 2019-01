“Green Book” , la película ganadora para el Sindicato de Productores

LOS ÁNGELES.- La película Green Book, dirigida por Peter Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck a la Mejor Película en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

El filme, protagonizado por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, se impuso en esa categoría en la que también compitieron Roma, de Alfonso Cuarón, así como Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, The Favourite, A Quiet Place, A Star is Born y Vice.

#PGAAwards

"Cuando haces 2 Tontos muy tontos, no esperas conseguir nunca un premio" dijo Peter Farrelly en el discurso luego de haber ganado el PGA a Mejor Película por #GreenBook pic.twitter.com/QlQFqDBKaV — Cinergia (@cinergiaonline) January 20, 2019

Otras películas ganadoras

Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película Animada y “Won’t You Be My Neighbor?” obtuvo el reconocimiento como el Mejor Documental.

En la gala, que se llevó a cabo el sábado en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, el filme “The Americans” se convirtió en la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática y “The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio a la Mejor Serie de Comedia.

Lista de ganadores

– Mejor Productor en Largometraje: “Green Book”

– Mejor Productor de Filme animado: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

– Mejor Productor en Serie de Televisión de Comedia: “The Marvelous Mrs. Maisel” (temporada 2)

– Mejor Productor en Serie Limitada: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” (temporada 2)

-Mejor Productor en Película o Serie de Streaming: “Fahrenheit 451”

– Mejor Productor en Televisión de No Ficción: “Anthony Bourdain: Parts Unknown” (temporada 11, temporada 12)

– Mejor Productor de Entretenimiento en Vivo: “Last Week Tonight with John Oliver” (temporada 5)

– Mejor Productor de Juegos y Televisión de Competencia: “RuPaul’s Drag Race” (temporada 10)

– Mejor Productor en Programa en Formato Corto: “Comedians in Cars Getting Coffee” (temporada 5)

– Mejor Programa de Deportes: “Being Serena”, Season 1

– Mejor Productor en Programa Infantil: “Sesame Street” (temporada 48)

– Mejor Productor de Documental: “Won’t You Be My Neighbor?”

.- Con información de Notimex