Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de internet Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de instagram Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de internet Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de internet Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de internet Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto de internet ❮ ❯

Grettell Valdez tuvo que someterse a una complicada operación para evitar tener cáncer y pese a que la reconocida actriz declaró que iba a estar bien y que no le importaría perder la mano con tal de seguir con vida, no deja de ser un proceso difícil.

Ahora, luego de la cirugía, Grettell Valdez, quien es mamá de Santino Borguetti, hijo que tuvo con el conductor y cantante Patricio Borgetti, ha reaparecido en redes sociales. Aquí te contamos qué fue lo que dijo.

¿Grettell Valdez tiene cáncer?

Con la finalidad de estar cerca de sus seguidores y aclarar todas sus dudas, Grettell hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde explicó todo lo relacionado con su padecimiento, poniendo punto final a las versiones equivocadas.

“Sin duda es un proceso que me van a hacer, sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer, Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar…”, dijo la actriz.

¿Cuál es el estado de salud de Grettell Valdez después de la operación?

De acuerdo a declaraciones de la revista "TV Notas" y del programa "Sale el sol", la actriz está estable de salud luego de la operación que tuvo en su dedo y que fue de carácter preventivo, pues tenía un virus que podría volverse cáncer.

Cabe mencionar que, hasta el momento no se han dado más detalles acerca de la salud de la actriz; sin embargo, ella misma compartió en su Instagram una historia en la que aparece tomada de la mano de su hijo Santino y dice que con él a su lado todo es "más fácil". Asimismo, se rumora que podría mandar un comunicado a la prensa.

Estado de salud de Grettell Valdez luego de su operación.-Foto instagram

Te podría interesar: A Grettell Valdez no le importa perder la mano para evitar el cáncer