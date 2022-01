Grettell Valdez perderá un dedo de la mano para evitar cáncer.-Foto de internet Grettell Valdez perderá un dedo de la mano para evitar cáncer.-Foto de internet Grettell Valdez perderá un dedo de la mano para evitar cáncer.-Foto de internet Grettell Valdez perderá un dedo de la mano para evitar cáncer.-Foto de internet Grettell Valdez perderá un dedo de la mano para evitar cáncer.-Foto de internet ❮ ❯

La actriz Grettell Valdez dio una triste noticia a sus seguidores y fanáticos, pues mediante una entrevista en el programa "Hoy", compartió que tendrá que someterse a una compleja cirugía en la que le quitarán un dedo, pues de lo contrario, podría volver a padecer cáncer. Aquí los detalles al respecto.

¿Qué le pasó a Grettell Valdez?

De acuerdo a las declaraciones de la también empresaria el diagnóstico se dio durante una de las revisiones a las que se somete periódicamente tras padecer cáncer hace aproximadamente cuatro años.

“Hace más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron y me hicieron un injerto; desapareció. Hace poco fui a revisión y el doctor me dijo: ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mando a biopsia’”

La mexicana relató que minutos antes que le realizaran dicho procedimiento, su médico le dijo que podría operarla porque en tan solo unos días ya se había expandido y eso no era buena señal.

"Ya estando ahí en la plancha, ya toda lista, llega el doctor y me dice ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”.

Grettell Valdez también aseguró que luego de que realizaran varios estudios, detectaron que el cáncer no había regresado pero sí encontraron un virus que deben eliminar de su organismo para evitar que dicha enfermedad vuelva.

"Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro, que está expandida, ese virus transmuta a cáncer, sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, comentó.

¿Qué pasó con el esposo de Grettell Valdez?

Cabe mencionar que la actriz desde hace poco más de un año se vio envuelta en una polémica debido a su esposo, pues el empresario suizo Leo Clerc fue acusado de falsificar por más de cinco años diversas tarjetas de crédito en conjunto con su ex, obteniendo así casi 2 millones de dólares.

Esta penosa situación mantiene a la pareja de la actriz en su país natal hasta el momento, pues Clerc no ha podido regresar con Grettell debido a este problema legal que lo obliga a permanecer en Suiza aunque lo enfrente en total libertad.

Grettell Valdez y su esposo se casaron el 8 de diciembre de 2018 en Acapulco, Guerrero, acompañados de familiares y amigos cercanos.

