Gualberto Castro y Macaria tuvieron una gran historia de amor

MÉXICO.— Durante sus 84 años de vida Gualberto Castro tuvo importantes amores y uno de ellos fue el que vivió junto a la actriz Macaria, con quien incluso crió a su hijo Juan Antonio.

Aunque durante años se ha señalado sobre la paternidad biológica del hijo, Macaria nunca ha querido entrar en detalles y se ha limitado a calificar a Gualberto como “el mejor padre que pudo tener mi hijo”.

Macaria visitó a Castro, pero cuando llegó al hospital, el cantante ya había fallecido.

Minutos antes de que Macaria saliera del lugar, la viuda de Gualberto (Gundy) señaló que Macaria estuvo al pendiente de la salud de Gualberto hasta su muerte y este jueves había llegado a despedirse de él pero ya no lo logró hacer.

“Yo siempre me he llevado supera bien con ella, nunca he tenido ningún problema”, detalló Gundy tras la muerte del cantante.