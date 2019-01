Guillermo del Toro comparte sus observaciones sobre “Roma“

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cineasta Guillermo del Toro se volvió viral en redes sociales tras compartir un decálogo con sus observaciones sobre “Roma“, cinta de Alfonso Cuarón que ha sorprendido por su triunfo en los Globos de Oro y los Critic’s Choice Awards.

El mexicano compartió sus observaciones con sus 1.64 millones sus comentarios primero en inglés y luego en español.

Desde el plano inicial de la tierra y el cielo hasta el silencio de “Cleo” y la presencia del agua en las cintas de Cuarón fueron algunos de los detalles que no dejó escapar el director de “La Forma del Agua.”

“En ROMA las verdades las revela el agua“, indicó al momento que decía que los dos espacios, el terrenal y el celeste, eran unidos “brevemente, como un espejo.”

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente . Habra momentos en que la familia se "acerque" pero serán pasajeros: "Nos salvo Cleo" y casi de inmediato: "Me preparas un licuado de plátano?"

“En mi opinión el ‘silencio’ de ‘Cleo’ es usado como una herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo“, indicó Del Toro.

3) En mi opinión el "silencio" de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- "No quería que naciera". Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

“ROMA es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados dollies laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo está ahí“, destacó.

6) Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.

