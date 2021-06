Guionista de ''Élite'' explica por qué hay tantas escenas de sexo

CIUDAD DE MÉXICO.- El guionista español Carlos Montero, integrante de la comunidad LGBT+, defendió las escenas de sexo que incluyen a los personajes homosexuales en la serie de Netflix "Elite", pues considera que es natural que en su trabajo se retraten temas relacionados con la representación.

"Cuando salieron las primeras imágenes de la promoción de los chicos gays que tenían relaciones sexuales entre ellos, la gente decía 'ya están los gays teniendo relaciones, esa representación no es justa'. Yo decía: 'si estamos en la serie que estamos eso va a pasar'. No estoy diciendo que los gays sólo estén para eso, no, pero estamos en una serie donde el morbo, el sexo, son muy importantes, por eso todos los personajes lo van a tener sea de la tendencia sexual que sean".

El español busca retratar la sexualidad sin tapujos, ya sea heterosexual o gay, y como algo lúdico.

"Estoy harto de verlo en otras series donde el sexo, sobre todo homosexual, está como 'hay algo ahí que está mal'. No, para mí el sexo es fiesta, entretenimiento; no mostrarlo así me parecería no ser honesto conmigo mismo".

En el marco del Día del orgullo LGBT+, el guionista considera que se ha avanzado mucho en temas de representación de la comunidad en pantalla.