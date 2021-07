Guns N' Roses en Mérida: ¿Se cumplirá la cita pendiente?

México.- La legendaria banda Guns N' Roses estaría de regreso en México, más de un año después de su última presentación en el festival Vive Latino 2020. Como se recordará, después de esto se cancelaron los conciertos masivos por la pandemia.

De acuerdo con información publicada por Reforma, de la que hizo eco varios sitios en línea, en esta ocasión, la música de Axl Rose, Slash y Duff McKagan aterrizará el 9 de octubre próximo en la explanada de la Feria Xmatkuil, de Mérida (Yucatán).

No obstante, cabe aclarar que en el sitio oficial de la banda de “Welcome to the Jungle” y “November Rain” la información de su próximo tour abarca únicamente hasta el 3 de octubre, en diversas ciudades de Estados Unidos.

Hitting the stage real Fn soon. The US tour is here, tickets on sale now. https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/iALiAg4Fza