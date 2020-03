YUCATÁN.— Luego de la gran presentación que tuvo la banda Guns N' Roses en la ciudad de México, este pasado fin de semana, como banda estelar del Vive Latino 2020.

Ahora a través de redes sociales confirman que vuelven al país y para sorpresa de muchos, anuncian concierto en Mérida Yucatán el 11 de noviembre.

La banda de rock estadounidense Guns N' Roses, fue una de las más esperadas del Vive Latino. Muchos fueron los fans que temían por una latente cancelación.

Sin embargo, eso no pasó y en redes sociales se pudo confirmar como cientos de asistentes disfrutaron de los grandes éxitos de la banda.

Ahora los yucatecos también podrán disfrutar del variado y muy aplaudido repertorio de una de las bandas legendarias del rock.

Con un pequeño video en su cuenta de Twitter, y un mensaje en el que anunciaba las fechas reprogramadas de su tour 2020, es como se ha confirmado su llegada a la Ciudad Blanca.

GNR fam, we're announcing new rescheduled #GNR2020 tour dates. Hold onto your tickets, see you soon ⚡️https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/nJRo9YABoh