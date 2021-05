Gustavo Adolfo Infante responde a la demanda de Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Enrique Guzmán presentara ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una querella contra Gustavo Adolfo Infante, el periodista dio su postura respecto a la acción legal.

"Don Enrique Guzmán me denunció penalmente y por supuesto que voy a fijar mi postura. Le recuerdo a don Enrique que yo no fui el que dijo eso, yo no lo dije, fue tu nieta, Frida Sofía, a quien ha tachado de loca", aseguró a través de su programa de YouTube.

Mañana los espero 10AM. Aquí Mi postura ante la DEMANDA PENAL de ENRIQUE GUZMÁN. https://t.co/CnJnUJUurs vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) May 5, 2021

"Personalmente creo que está incorrecta la demanda; profesionalmente no me queda ninguna duda que hice lo que debí haber hecho y que hicimos lo que debimos haber hecho como medio de comunicación, como programa, pero sobre todo como seres humanos, denunciar esto. Entiendo Frida lo va a hacer la próxima semana y eso es lo más importante".

Enrique Guzmán denuncia por ''discriminación''

El intérprete de "La Plaga" y "Tu Cabeza en mi Hombro" compartió en sus redes sociales un informe en el que indicó que presentó la querella contra el periodista por "su probable participación en hechos con apariencia de delito de Discriminación".

De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es mencionado en el informe, "se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días" al que "provoque o incite al odio o a la violencia".

"No me quiero calentar, no debo de hablar de más. Es un momento en que debemos de tener la cabeza fría y sobre todo la asesoría de los abogados. No he hablado con ellos, esto fue apenas a las 18:30 horas y de repente me empiezan a hablar", contó el periodista que no tenía ninguna información de la acción emprendida por Enrique Guzmán.

"Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía general de Justicia de Ciudad de México, la querella fue formulada contra de Gustavo ‘N’": defensa de Guzmán.#AlAireQTFhttps://t.co/3oJ2lEEsV6 — Fernanda Familiar (@qtf) May 4, 2021

Además afirmó que no ha sido notificado todavía: "La ética periodística no tiene precio. Yo hice un compromiso con Frida Sofía de pasar su verdad completita, sin editar nada", respondió l comunicador respecto a la entrevista que le hizo a la hija de Alejandra Guzmán.