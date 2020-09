Gustavo Beck, el reconocido cineasta, acusado por 18 mujeres de abuso

BRASIL.- 18 mujeres en seis países denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte del productor de cine brasileño Gustavo Beck.

Las denuncias cobraron fuerza el 13 de mayo, luego de que una de las víctimas, Cat de Almeida, publicó su caso en Facebook. La presunta agresión ocurrió en 2017, en Buenos Aires, cuando ella tenía 24 años. La joven dijo que estaba en casa del cineasta la agarró del cabello y la mordió en la cabeza.

"Desde que entramos al apartamento, el contacto se volvió insistentemente físico, y dije 'esto no va a pasar'", dijo. "Hasta que me agarró del pelo y me dio una mordida. Me acerqué a la puerta, me bloqueó el paso y me empujó. Luego me bajó los pantalones y los suyos", añadió.