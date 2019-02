Gustavo Dudamel rendirá homenaje a John Williams 

Será un doble disco de “película”

LOS ÁNGELES (EFE).— La Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), con el maestro venezolano Gustavo Dudamel al frente, publicará un doble disco con el que rendirá tributo al compositor estadounidense John Williams, todo un genio de las bandas sonoras del cine.

Ese doble disco se editará el próximo 15 de marzo en el sello Deutsche Grammophon, aunque se podrá encargar en la preventa a partir de este viernes 22.

Este homenaje discográfico a Williams (Nueva York, EE.UU., 1932) recogerá lo vivido a finales de enero en el emblemático Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, donde la orquesta de la ciudad californiana dedicó cuatro recitales completos a quien creó la inolvidable música de cintas icónicas como “Star Wars”.

Bajo el título “Celebrating John Williams” (“Celebrando a John Williams”), estos conciertos exploraron la extensa y celebrada carrera del quíntuple ganador en los Óscar (en total ha obtenido hasta ahora 51 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, solo por detrás de Walt Disney, que tiene el récord con 59 candidaturas).

Con pantallas durante la actuación para mostrar algunas de las películas a las que Williams puso banda sonora, estos conciertos que ahora verán la luz como disco incluyeron piezas de cintas muy conocidas como las sagas de “Star Wars”, “Indiana Jones” y “Harry Potter”.

La famosa y rica colaboración entre el cineasta Steven Spielberg y Williams se reflejó de manera detallada en la interpretación de piezas pertenecientes a películas como “Close Encounters of the Third Kind” (1977), “E.T. the Extra-Terrestrial” (1982), “Schindler’s List” (1993) o “Jurassic Park” (1993).

Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles contaron en estos recitales con la participación especial como solistas de la joven violinista Simone Porter y del violonchelista Robert deMaine.

Williams, muy admirado por los cinéfilos de todo el mundo, mantiene una excelente relación personal con Dudamel.

Así, el compositor fue, junto a la actriz Helen Hunt, uno de los dos oradores que el pasado 22 de enero dieron la bienvenida al maestro venezolano en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, donde el director de orquesta desveló su estrella.

Williams subrayó en ese acto la gran aportación de Dudamel a la vida cultural de la localidad californiana desde que en 2009 se puso al frente de su filarmónica.

“Ama a todo tipo de personas y todo tipo de personas le aman”, aseguró Williams sobre Dudamel, a quien definió como “una carismática fuerza que nos une a todos”.

De la misma manera, Dudamel envió el pasado 8 de febrero un cariñoso mensaje por Twitter a Williams aprovechando que era su cumpleaños.

“He amado su música toda mi vida y siempre he pensado en él como un ‘padre artístico’. ¡Que la Fuerza esté contigo en este día especial, John!”, dijo en referencia a la famosa frase de “Star Wars”.