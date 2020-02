MÉXICO.— Enrique Guzmán parece tener un humor muy pesado, pues de nueva cuenta un "chiste" desató las críticas.

En esta ocasión, Erik Rubín fue el blanco de su humor negro, a quien a modo de broma amenazó con orinarle el carro sí se estacionaba en su lugar.

Todo por un lugar de estacionamiento

No es un secreto que don Enrique es "muy llevado" con sus amistades, sin embargo, sus amigos parecen estar acostumbrados a sus bromas y chistes un tanto de mal gusto.

Como Erik Rubín quien al parecer no le causó mayor problema enterarse de la broma que el señor Guzmán planeaba hacerle.

Él mismo contó a los medios en que consistió la desagradable broma que recientemente Enrique Guzmán le jugó, por un lugar de estacionamiento.

“El otro día… me estacioné porque tenemos unos lugares que nos otorgaron a los artistas en el Teatro en la Ciudad de México y cuando llegué, estaban todos apañados y quedaba uno, así que me estacioné ahí. Luego llegó Enrique y me fue a tocar: ‘¿Tú te estacionaste en mi lugar? Erik respondió: ‘Chief, pues ya no había’, por lo que contestó de vuelta, ‘vas a ver te lo voy a mear (risas)”, relató el esposo de Andrea Legarreta.

Pero la advertencia fue solo el principio ya que Erik al salir a buscar su auto, encontró una nota que le causó pánico:

“Ya ni lo muevas, me puso en una nota pegada en el asiento del coche… sí lo meo o por lo menos eso pensé porque además me puso: ‘¿muy valiente?, a ver siéntate”, contó.

También podría interesarte: Enrique Guzmán bromea "de esclavos" con Kalimba y lo critican (vídeo)

Síguenos en Google Noticias