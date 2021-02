Gwyneth Paltrow revela las secuelas por el Covid-19

“Tuve Covid-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental”, comenzó un relato Gwyneth Paltrow.

La actriz estadounidense reveló que se contagió de coronavirus hace unos meses y detallar las secuela a largo plazo que mantiene por la enfermedad.

Después de un tiempo de recuperarse, en enero del 2021, los médicos identificaron altos niveles de inflamación en en el organismo de la actriz, quién decidió visitar a Will Cole, experto en medicina funcional.

“Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual”, explicó.

Por medio de Goop, su web de lifestyle, Gwyneth dio a conocer que se sometió a un protocolo dictado por el médico, el cual consta de una dieta cetónica a base de planta en la que suprimieron el consumo de alcohol y azúcar.

“He estado cocinando mucho, y cosas realmente deliciosas: el otro día hice vieiras con alcaparras crujientes y salvia, espárragos con vinagreta de bacon y alcachofas rellenas de hierbas y ajo”, escribió la actriz.

“Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago un sauna de infrarrojos tan a menudo como puedo, todo al servicio de la curación”, reveló sobre su recuperación de lo que se conoce como “Long-Covid”.

Como un efecto secundario de la actividad física constante, la estrella de Hollywood notó que su piel mejoró considerablemente.

El médico también le recetó suplementos como el butirato, aceite de pescado, vitamina B, vitamina D3, selenio, zinc.

I can't go anywhere without it https://t.co/9IEuVgyZmf