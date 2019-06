Hablará de la vida en prisión

Paola Durante contará su verdad en autobiografía

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El asesinato de Paco Stanley, en junio de 1999, dejó marcada a Paola Durante. Quien en aquel momento era una de las edecanes del programa “Una tras otra”, de TV Azteca y del cual era titular el fallecido conductor, fue acusada de ser uno de los cómplices de los autores del homicidio, junto a Mario Bezares.

Paola pasó alrededor de dos años en el reclusorio.

La vida después de estar tras las rejas ha sido difícil, admite. “La gente me sigue juzgando y atacando”.

Lamenta que para el público sea “Paola Durante, la de Paco Stanley”, una etiqueta que no se ha podido quitar.

Como una forma de hacer catarsis sobre lo que experimentó en el reclusorio, se dio a la tarea de escribir un libro que espera presentar en la segunda mitad del año.

“Es un caso que nunca voy a poder olvidar, tanto es así que después de 20 años me estoy animando a contar mi historia, cómo lo viví yo adentro, cómo después de tantos años me sigue afectando porque no tuve las mejores oportunidades de trabajo”, afirma.

Paola explica que el libro no gira en torno a Paco Stanley, sino que será una obra autobiográfica. “Es un libro de lo que yo viví a través del caso, cómo se vive en un reclusorio, lo difícil que fue entrar, salir. De todo eso voy a hablar y después de que estuve en ‘Playboy’; de las parejas, porque no ha sido fácil como figura pública. También del cáncer de mi mamá, entre otras cosas”.

La conductora indica que pondrá de manifiesto cómo, en lugar de apoyo, en su momento recibió ataques. Además, narrará cómo tuvo que recibir terapia para sobrellevar la situación. “Las autoridades se ensañaron conmigo y nunca voy a olvidar el día que me detuvieron, que me llevaron al arraigo, al reclusorio, desde entonces me ha costado dormir, es muy complicado”.

Para Paola Durante es importante contar su historia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que no conocen el caso.

“Hay mucha gente que sabe y mucha que no, como los jóvenes, entonces quiero contar parte de lo que pasó, de lo que se vivió, para que la gente entienda por qué estuve en la cárcel porque luego me dicen que soy asesina y me juzgan”.

“Lo que quiero con este libro es decirle a la gente: ‘Yo no fui y ve cómo cambiaron mi vida’, porque también te la pueden cambiar a ti, la vida puede cambiar de la noche a la mañana”.