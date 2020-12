Hace historia en el Billboard

El nuevo disco de Bad Bunny logra el primer lugar

SAN JUAN (EFE).— El reciente disco de Bad Bunny “El último tour el mundo” se convirtió el domingo en el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200 haciendo así historia en la música, anunció ayer la organización.

Es la primera vez en los 64 años de historia del listado que se consigue dicho hito.

El récord de una posición en los primeros puestos de un álbum enteramente en español en la citada lista lo ostentaba el propio Bunny, quien a principios de año se colocó con su disco “YHLQMDLG”, en la segunda posición de la lista el 14 de marzo. La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos.

Nada más conocerse el récord fue felicitado en las redes sociales por innumerables seguidores, entre ellos Jénnifer López, quien escribió “Siiiii. Historia!”, acompañado de emoticonos de llamas y estrellas.

Solo cuatro álbumes en español han llegado al top cinco en el Billboard 200: “El Último Tour del Mundo”, de Bad Bunny (No.1); “YHLQMDLG”, (No 2); “Amar es combatir”, de Maná (No 4 en septiembre de 2006) y “Fijación Oral”, de Shakira: Vol 1 (No 4 en junio de 2005).

Por otro lado, Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify durante 2020, con más de 8 mil millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes del álbum “YHLQMDLG”, también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

El puertorriqueño cierra así una temporada de éxitos en la que recibió postulaciones al Grammy Latino y el Grammy, fue portada de la revista Rolling Stone y actuó en el Super Bowl junto a Shakira y Jénnifer López.

Bunny sacó su nuevo disco el pasado 26 de noviembre en el que, entre otros, cuenta con la colaboración de la cantante española Rosalía.

El disco consta de 16 canciones y entre los temas está el que interpreta junto a Rosalía, titulada “La noche de anoche”, además incluye otra colaboración con la cantautora estadounidense ABRA (“Sorry Papi”) y la canción que canta con Jhay Cortez, “Dakiti”, y que ambos ya publicaron a principios de noviembre convirtiéndose en la canción número uno de las listas musicales a nivel mundial.

“El mundo es mío”, “Te mudaste”, “Hoy cobré”, “Maldita pobreza”, “Te deseo lo mejor”, “Yo visto así”, “Haciendo que me amas”, “Booker T”, “La droga”, “Trellas”, “120”, “Antes que se acabe” y “Cantares de Navidad”, son los títulos de las restantes canciones que completan el nuevo disco.