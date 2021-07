MÉRIDA.- Hace poco más de un mes Lupita Jones anunció que la siguiente representante de México en Miss Universo sería, Debora Hallal. La joven quedó en segundo lugar en el pasado Méxicana Universal, que ganó Andrea Meza, actual reina universal.

Debora nació el 18 de julio de 1996 en Los Mochis, Sinaloa. Mide 1.79 cm y es licenciada en Administración de Empresas. Se considera muy sentimental y con un gran amor por su familia y sus mascotas.

Este martes 6 de julio la espera terminó, y por fin Debora fue coronada como Mexicana Universal 2021 por Andrea Meza. El evento privado se realizó en Ciudad de México, como parte de la bienvenida especial a la actual Miss Universo.

En entrevista con el Diario, Debora contó que no se esperaba la designación nacional y que, aunque la noticia llegó a ‘revolucionar su vida’, ella estaba segura de querer ir a Miss Universo, tanto que incluso pensó en inscribirse en otro año para buscar esa corona.

Aunque no se siente presionada por el resultado de Andrea Meza, comentó emocionada que quiere repetir el triunfo para México, y es por eso que da todo de ella misma en sus clases de pasarela, oratoria, storytelling, inglés, salud mental, cultura y de gimnasio, con el fin de llegar bien preparada al certamen.

La joven afirma que su amor por la filantropía, el lado humano y el interés por conocer a las personas desde el corazón, son su mayor arma para pararse en el escenario de Miss Universo.

Desde pequeña mostró interés por el mundo de la belleza, pero buscó participar en certámenes juveniles hasta los 20 años, cuando en 2016 participó en Miss Teen Mundial, representando a México en El Salvador, donde se coronó como Miss Simpatía y se posicionó entre las 10 semifinalistas.

En 2018 la sinaloense, comenzó su camino a Miss Universo cuando concursó en Mexicana Universal Sinaloa, quedando en el top 5. En 2019, la coordinación estatal la designó como su representante para el concurso nacional de 2020, donde quedó en segundo lugar.

A meses de cumplir su sueño la joven comentó que su camino no fue sencillo, pues apenas hace dos años tuvo un problema en la tiroides, mismo que la dejó en cama y con mucho dolor.

Explicó que padecía Tiroiditis de Hashimoto, lo que le generó hipotiroidismo y estuvo a punto de abandonar las competencias de belleza, ya que le habían quitado la mitad de la glándula tiroidea a causa de nódulos.

Debora también explicó que sobrellevar su enfermedad fue complicado ya que desconocía que tantas mujeres conviven con ese padecimiento, ya que no se habla del tema por miedo o pena. Eso le dio la fortaleza para acompañar a las personas durante el proceso.

Reveló que, tras dar a conocer su propia historia, recibió muchos mensajes de mujeres que le agradecen por mostrar su proceso, ya que eso les tranquiliza.

‘’A mi me hubiera gustado que alguien con la enfermedad me tranquilizara y como no lo encontré me volví esa persona’’.