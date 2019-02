Hallan muerto a Brody Stevens, actor de “¿Qué pasó ayer?”

México (Notimex).- El actor Brody Stevens, quien co-creó su propia serie de Comedy Central “Brody Stevens: Enjoy It!”, junto con su amigo Zach Galifianakis, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con el portal TMZ, se trató de un aparente suicido, ya que autoridades les revelaron que Brody, de 48 años, fue hallado colgado la tarde del viernes.

El comediante, quien era fanático del béisbol y fue lanzador en la Arizona State University hasta que sufrió una lesión en el codo, había luchado con problemas de salud mental y en 2011 fue hospitalizado en 2011 tras sufrir un episodio bipolar.

Hace sólo dos días participó en el Festival de la Amistad en Burbank, y por la noche llevó a cabo un set, que se presume fue lo último que hizo, en la famosa tienda de comedia en Sunset Strip.

I’m ready to get back on the festival circuit.

— Steven BRODY Stevens (@BrodyismeFriend) February 21, 2019