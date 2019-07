Halle Bailey será “Ariel” en la nueva “Sirenita”

NUEVA YORK.— Halle Bailey está por sumergirse bajo el mar sea. La integrante del dúo de hermanas Chloe x Halle dará vida a “Ariel” en la próxima adaptación de “The Little Mermaid” (“La Sirenita”).

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 de julio de 2019

Bailey estará acompañada por Jacob Tremblay y Awkwafina en el filme dirigido por Rob Marshall, cuyos créditos más recientes incluyen “Mary Poppins Returns” (“El regreso de Mary Poppins”).

Marshall dijo que Bailey “posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia — además de una voz gloriosa — todas cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este emblemático papel”.

Halle Bailey, cantante mejor conocida por el dúo “Chloe X Halle”, ha sido seleccionada como “La sirenita” en el remake live action de Disney. 🧜‍♀️👏🏼👏🏼👏🏼 #HalleBailey #TheLittleMermaid pic.twitter.com/6mTo5gBDli — Palomita de maíz (@palomitadmaiz_) 3 de julio de 2019

“La Sirenita” incluirá las canciones originales

La versión con actores reales incluirá canciones originales de la exitosa cinta animada de 1989 _ como “Under the Sea,” ”Part of Your World” and “Kiss the Girl” _ y nuevos temas del compositor original Alan Menken y el creador de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda.

En redes sociales ya se pueden leer comentarios en desacuerdo y otros más que creen que es una exageración por parte de Disney darle el protagónico a una mujer de color solo para demostrar que no son una compañía racista y están a favor de la inclusión.

Una de las imágenes que circula en Twitter haciendo alusion a la nueva “sirenita”. Foto: Twitter

