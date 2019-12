Hallmark Channel retira publicidad de bodas gay y es criticado

NUEVA YORK.- El canal Hallmark Channel es duramente criticado por su decisión de retirar la publicidad de un sitio web de planificación de bodas que hacía referencia a matrimonios gay.

El hashtag #BoycottHallmark era tendencia en Twitter, y celebridades como Ellen DeGeneres y William Shatner fustigaron al “Hallmark Channel”.

“¡Devuelvan los comerciales!” escribió Shatner. Expresó DeGeneres: “¿Acaso no estamos casi en el 2020?”

This is the lovely ad that @HallmarkChannel pulled from their broadcast after conservatives complained. A simple kiss by lesbian newlyweds. Same-sex marriage has been the law of the land for four years. LGBTQ families are beautiful.#BoycottHallmark pic.twitter.com/4UFDiebBVi