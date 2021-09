Han Ji Sung de Stray Kids: del sueño de ser un ''idol'' a la polémica racista

Han Ji Sung, conocido simplemente como Han, del grupo de k-Pop Stray Kids, celebra este martes 14 de septiembre su cumpleaños número 22 en Corea del Sur, en medio de una ocupada agenda por la promoción de “No Easy”, su segundo álbum.

Han ocupa la posición de rapero, bailarín y vocalista, siendo que su sueño siempre fue el de ser un artista de K-Pop, algo que las Stay –como se le conoce a los seguidores del grupo- conocen muy bien.

El cumpleaños llega marcado del estreno del vídeo ”강박” (Kangbak/ Compulsión), que a nueve horas de su estreno supera el millón de reproducciones.

Aunque desde pequeño sabía que quería convertirse en un ídolo del K-pop, lo cierto es que Han tuvo que enfrentarse también a su propia familia para alcanzar su sueño, pues dejó a ésta en Malasia –donde vivió gran parte de su infancia- para probar suerte en la industria musical de Corea del Sur.

Tuvo que prometer a sus padres que triunfaría o de caso contrario regresaría a Malasia para dedicarse al estudio. Para su fortuna, fue elegido para formar parte de Stray Kids, un grupo que ha alcanzado una gran popularidad desde su debut el 25 de marzo de 2018.

Hace unos meses, el grupo logró llamar la atención del propio Ryan Reynolds con una presentación en la que rindieron homenaje al antihéroe “Deadpool”.

Por otro lado, Han cuenta con 79 canciones con derechos de autor a su nombre en Según Korea Music Copyright Association.

Aunque hoy cientos de seguidoras lo celebran con cariño, hay que compartir aquella polémica que empañó la imagen del cantante, luego de que saliera a la luz un rap que él mismo subió a sus redes sociales cuando tenía apenas 13 años.

Dicho contenido sacudió a la comunidad, ya que incluía varios insultos y hasta expresiones racistas, por las cuales él se disculparía más tarde a través de una carta escrita a mano:

"Hola, soy Han de Stray Kids. Primero, las letras que escribí alrededor de 2013, cuando tenía 13 años, han causado una gran preocupación a los fans y a muchos otros. No hay excusa, esto es completamente mi culpa. Me disculpo sinceramente. Escribí las letras inapropiadas con el único pensamiento de querer rapear durante mis irresponsables días de juventud. Me disculpo por haber herido a tanta gente con las letras que se escribieron sin pensar lo suficiente”, escribió el intérprete, en declaraciones citadas por Soompi en Español.