''Hands Clean'' de Alanis Morissette, el grito de ayuda que nadie escuchó

HBO presentó en el Festival de Cine de Toronto el documental “Jagged”, que narra la carrera artística de Alanis Morissette, así como aspectos privados de su vida, en el que finalmente admite que sufrió abuso cuando tenía 15 años, por varios hombres de la industria en Canadá.

La popular estrella de la televisión y la música canadiense sufrió varios abusos tras firmar un contrato con la discográfica MCA Canadá. Después de la revelación, muchos recordaron la letra de “Hands Clean”, en la que Alanis compartía sobre un “romance con un hombre adulto”.

“Si no fuera por mi atención, no habrías tenido éxito y si/ Si no fuera por mí, nunca hubieras llegado a mucho / Ooh, esto podría ser complicado pero / Pero parece que no te importa”, reza parte de la letra de la canción, en la que también se habla de ocultar lo que está sucediendo a los demás.