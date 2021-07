"Haré todo lo que pueda para que Cuba sea libre": Francisco Céspedes

Este pasado domingo en Cuba iniciaron con la protesta civil masiva más importante contra el gobierno a lo largo de 60 años. El cantante se pronunció sobre lo sucedido.

MÉXICO.— Francisco Céspedes, originario de la provincia de Santa Clara, en la isla caribeña habló abiertamente de su postura ante la situación.

"He visto a algunos policías que se han sumado a las protestas y han dicho que no van a reprimir y me toco el corazón y pido que se den cuenta de que son paisanos, que son seres humanos. El repudio me es muy grande, no diré malas palabras por ese presidente o pseudo presidente y todo el gobierno de Cuba, que desprecio", dijo Francisco Céspedes.

Por esta razón es que fue exiliado

El intérprete de "Vida loca" contó que lleva 30 años viviendo en México y tiene prohibido el ingreso a la isla desde que en 2018 durante una presentación en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana dio su opinión acerca del gobierno.

Hasta la fecha no había dado detalles, pero ahora reveló que fue su opinión acerca de la censura y el éxodo del Mariel, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, de 125 mil cubanos a Miami, lo que le garantizó el exilio.

"Me preguntaron sobre el Mariel de la crisis de los 80 y dije que sentí que había un gobierno psicópata que dividió al pueblo en dos y después me preguntaron sobre qué pensaba yo de la censura a los artistas y dije que eso era normal, eso son las tiranías, menos mal que a las cuatro de la mañana tenía un vuelo para regresar porque si no, esto hubiera sido otro cuento", detalló el cantante.

Seguirá informando

Aunque aseguró que no planea convocar a un movimiento musical junto a otros colegas, reiteró su apoyo a sus compatriotas y junto a la activista Anamely Ramos y el periodista cubano José Raúl Gallego aseguraron que seguirán informando sobre lo sucedido e hicieron un llamado a la opinión pública y otros gobiernos para que denuncien las injusticias suscitadas.

¿Qué sucede en Cuba?

El movimiento surgido en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana fue seguido por el levantamiento de decenas de poblados y ciudades que se unieron a la causa, misma que promulga libertad y alto a la dictadura. Ante esto, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó mediante televisión nacional a sus seguidores para que se enfrentaran con los manifestantes en las calles.

Además una fuerte represión militar está causando cientos de presos y desaparecidos.

