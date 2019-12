EE.UU.— El cantante británico Harry Styles condujo el programa “The Late Late Show” en la ausencia del conductor James Corden, y durante el programa se enfrentó a una situación incómoda.

Durante un segmento, el británico participó en un juego con la invitada especial del programa, la súpermodelo Kendall Jenner, con quién se le ha vinculado de forma romántica anteriormente.

Harry Styles condujo el programa “The Late Late Show” al que estuvo invitada Kendall Jenner (Twitter)

Harry prefirió comer espermas

En “Spill Your Guts” ambos debían hacerse preguntas incómodas y de no querer responder, debían comer alguno de los diversos platillos desagradables que el otro concursante escogiera.

Ambos se hicieron hacerse preguntas incómodas (Twitter)

En la primera ronda Styles le cuestionó a la súpermodelo el orden en el que pondría a sus ex compañeros de One Direction de mejor a peor padre, a lo que Jenner prefirió contestar antes que comer algún platillo extraño, sin embargo, cuando fue el turno del compositor no pasó lo mismo.

“¿Cuáles de las canciones de tu último álbum fueron sobre mí?”, preguntó Jenner.

Mientras el público gritaba efusivo por conocer la respuesta, Styles prefirió comer esperma de bacalao antes que contestar la pregunta.

Some fantastic content coming from Kendall Jenner and Harry Styles pic.twitter.com/XZh2lnsovb — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) December 11, 2019

Dos rondas más continuaron de las cuales Jenner comió smoothie de salmón y pene de toro.

El compositor contestó una pregunta más y cuando le preguntaron en qué orden pondría a sus compañeros de One Direction respecto a su éxito como solistas de mejor a peor, prefirió comer un escorpión de agua, insecto de la familia de las cucarachas.

Style insisté en que Kendall Jenner es solo una amiga

El intérprete de “Lights Up” se refirió a Kendall Jenner como su amiga, sin embargo, en el 2015 fueron fotografiados besándose durante unas vacaciones en un yate.

“Harry Styles will be hosting, Kendall Jenner will be visiting”



What a fun time to remember that these pics/this era existed ! pic.twitter.com/gu8fHWOx3a — 🍒🍉 arielle 🍒🍉 (@iliwysarielle) December 5, 2019

El pasado mes de mayo durante la Met Gala se les vio juntos nuevamente y fueron los anfitriones de una fiesta después del evento de moda celebrado en Nueva York.

