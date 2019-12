Harry Styles defiende su polémico y femenino modo de vestir

CIUDAD DE MÉXICO.- A Harry Styles no le preocupa lo que piensen de su polémico modo de vestir y lo defiende. Como parte de su ropa hay vestidos, holanes, tonos rosas y mostaza que han llamado la atención.

“Lo que usan las mujeres. Lo que usan los hombres. Para mí no se trata de eso. Si veo una bonita camisa y me dicen: ‘Pero es para mujeres’. Pienso: ‘¿Okaaaay?’.

“Sin embargo, no me dan ganas de usarlo menos. Creo que en el momento en que te sientas más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil”, señaló el cantante en entrevista al diario The Guardian.

El ex One Direction ha sorprendido con su ropa en eventos de corte internacional, en mayo, como co anfitrión de la Met Gala en Nueva York, salió con una blusa transparente y un arete de perlas.

“Una parte de eso fue tener, como, un gran momento de autorreflexión. Y autoaceptación “.

“Un tiempo muy liberador”

“Creo que es un tiempo muy libre y liberador . Creo que la gente pregunta: ‘¿Por qué no?’ y mucho más. Lo que me emociona. No se trata solo de ropa donde las líneas se han desenfocado, sino de muchas cosas. Creo que puedes relacionarlo con la música, y cómo los géneros se desdibujan”, señaló.

Styles asegura que su estilo es creado de acuerdo a lo que a él le hace sentir mejor, sin pensar en cómo lo hacen ver o parecer.

“Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga ver gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial.

“Y más que eso, no sé, solo creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más que eso”, dijo.

