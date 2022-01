Harry Styles en México 2022: Boletos, precios y fechas

Harry Styles anunció su "Love On Tour" 2022 en México



MÉXICO.- El 2022 realmente marca el regreso de los conciertos, después del confinamiento por Covid-19, y es que es ahora Harry Styles quien anuncia fechas de conciertos en México.



El cantante de "Watermelon Sugar High" se presentará en tres ciudades mexicanas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.



El primer concierto será el 20 de noviembre en Guadalajara, en la Arena FVG, el segundo el 22 de noviembre en la Arena Monterrey y la última fecha será el viernes 25 de noviembre, en el Foro Sol, en la capital del país.



El concierto de Harry Styles tendrá como invitado especial a Koffee, una cantante jamaiquina, que ganó el Grammy a mejor álbum de reggae en 2019.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.



Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.



I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA