Harry Styles está en Londres, ¿por el reencuentro de One Directon?

La imagen de Harry Styles corriendo mientras se ejercita en Londres causó una gran conmoción entre las seguidoras de One Direction, que rápidamente hicieron tendencia el nombre de la capital inglesa en redes sociales.

La fotografía confirmó que los cuatro integrantes de la desaparecida banda -que en 2016 anunció que se tomarían un receso como grupo- se encuentran en la misma ciudad. Esto se suma que faltan pocos días poco para el 23 de julio, que marcará el décimo aniversario del debut del grupo.

Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson podrían reunirse para el décimo aniversario de su debut; sin embargo, no se sabe si lanzarían un material audiovisual con motivo del mismo.

Las especulaciones y teorías no se han hecho esperar entre las fieles seguidoras, algunas de las cuales incluso esperaban que Zayn Malik dejara atrás los “rencores” y se reuniera junto a sus excompañeros para este evento.

me: flaca deja de alterarte por todo estan re felices siendo solistas solta amiga sOLTA

also me: COMO Q ESTAN TODOS EN LONDRES VIERON YO SABIA Q IBAN A VOLVEEER pic.twitter.com/EG6rPf0Ksn