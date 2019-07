Harry Styles, podría ser el príncipe Eric en la nueva “Sirenita”

MÉXICO.— Todo indica que Harry Styles ex integrante de One Direction, será el príncipe Eric en la versión live action que Disney prepara de “La Sirenita”.

El portal The Hollywood Reporter informa que, el director Rob Marshall y Disney están en conversaciones con Harry Styles para interpretar a Eric, el príncipe que se enamora de Ariel.

¿Por qué Harry Style?

Si bien Harry Style no tiene una gran carrera como actor, es importante recalcar que su debut en la pantalla grande lo realizó de la mano de un multinominado director, Christopher Nolan en “Dunkirk”.

Sin embargo, el interés del estudio en Style se reafirma en la idea de que la película requiere a protagonistas que sean capaces de interpretar los temas de la banda sonora. Bailey también es cantante.

Y en ese campo Harry no tiene ningún problema, ya que el británico es principalmente reconocido por su carrera como cantante, la cual llevó por varios años como parte de la banda One Direction.

“La Sirenita” en su versión live action contará con canciones actualizadas por cortesía de Alan Menken y nuevos temas creados por Lin-Manuel Miranda.

La película aún no tiene fecha de estreno, pero planea iniciar su producción a inicios de 2020.

El reparto

Después de saberse que Halle Bailey interpretar a Ariel, se ha destapado que también se encuentran en pláticas con Melissa McCarthy (Ursula), Jacob Tremblay (Flounder) y Awkwafina (Scuttle).- Con información de MOUSE.

