Harry Styles se une al Universo de Marvel; Aparece en esta escena de "Eternals"

El cantante incursiona en el mundo de los superhéroes para convertirse en 'Eros', el hermano de 'Thanos'

EE.UU.— Harry Style vuelve a causar revuelo, luego de informarse de manera extra oficial que será parte del Universo de Marvel. Incluso se ha dado a conocer cómo lucirá el cantante siendo un superhéroe.

Esta revelación fue dada durante la premier de la película "Eternals", la hizo un periodista de Variety, quien informó sobre la sorprendente aparición de Styles en una de las escenas post créditos.

Asimismo, de acuerdo con Matt Donelly, el cantante y actor encarnaría a 'Eros', hermano menor de 'Thanos', que representa lo opuesto del gran villano de Marvel.

"Gran revelación en la premier de #TheEternals -- Harry Styles se ha unido al MCU como Eros, hermano de Thanos", escribió Donnelly en un tuit que desató la locura de las fans del ex integrante de One Direction.

Big reveal from #TheEternals premiere -- Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.