El cantante demandará a su nieta por "difamación", luego de que ésta lo acusará de abuso sexual en su contra cuando era una niña.

MÉXICO.— Enrique Guzmán aseguró que demandará legalmente a su propia nieta, Frida Sofía, en Estados Unidos por difamación, ya que el cantante negó en un programa de televisión nunca haber tocado indebidamente a la hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo con a una nota publicada por la revista TV Notas, el cantante "llegará hasta las últimas consecuencias", pues ya se asesoró para emprender una batalla legal contra su nieta.

¿Por qué la va a demandar en EE.UU.?

El intérprete de "Payasito" señaló que se asesoró con un abogado para presentar una demanda en Estados Unidos, pues ahí vive la joven. De igual modo, aseguró que ya todo está en manos de las autoridades del país norteamericano pues recalcó que es inocente y no permitirá que nadie lo difame: "no soy un degenerado”.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder”, señaló Enrique a la publicación de espectáculos.

Nunca le he puesto la mano encima ni a Frida ni a alguna de mis nieta que adoro. Tengo mil modos de comprobarlo. Cuídate Frida pide ayuda! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 13, 2021

¡Fuertes revelaciones! Lorena Velázquez tacha de violento a #EnriqueGuzmán revelando un mal episodio que tuvo con el cantante.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mUlSuoNBMB — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 13, 2021

Cuenta con el apoyo de Alejandra Guzmán

El cantante también indicó que Alejandra Guzmán fue quien le ofreció a sus defensores legales, pues la intérprete de "Reina de corazones" comentó que no le parece justo el trato que está recibiendo su padre, ya que él no es un “degenerado”, sino un ejemplo y un hombre por el que ella "metería las manos al fuego".

Hija mía, el daño que ha provocado su gran mentira no se puede comparar con el que lleva años haciéndote. Se lo difícil que ha sido para ti este video. Le pido a Dios que Frida recapacite. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 10, 2021

Enrique Guzmán señaló que se le aconsejó no hablar más del tema para evitar afectar el procedimiento legal que comenzará próximamente.

"De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, indicó el cantante.

Guzmán afirmó que toda esta situación lo tiene “muy mal”, por lo que ha quería meterse “debajo de una piedra y no salir" pero insiste que no se lo merece, pues lo que narró Frida Sofía “jamás pasó”. Antes de finalizar comentó que le gustaría saber que esté pasado por la cabeza de su nieta, pues él no tiene la culpa de lo que ella esté viviendo.

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

LO MÁS RELEVANTE DE LA SEMANA. 👉 https://t.co/pQpfMmgIkV

Devastado, Enrique Guzmán responde a la acusación de abuso de su nieta Frida Sofía. No pudo contener el llanto. #Ventaneando 📺 pic.twitter.com/lyeyR54gbH — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 10, 2021

También podría interesarte: "Para los que quieren pruebas": Frida Sofía publica foto inédita con Guzmán