"Hasta siempre, querido Gohan": así despidieron a Luis Alfonso Mendoza

Hace unos días, Bandai confirmaba la llegada a México del Dragon Ball Experience, un evento que promete ser la mayor experiencia para los fanáticos de la historia creada por Akira Toriyama.

Sin embargo, este domingo la noticia del fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, víctima de la delincuencia que cada vez es más alarmante en el país, sacudió a los seguidores de la saga y regresó el luto al doblaje mexicano, uno de los más consolidados en América Latina.

En redes sociales, el nombre de Mendonza, quien diera voz a Gohan, uno de los personajes principales de la serie, se convirtió rápidamente en tendencia. Más tarde se confirmaría que el actor y maestro del doblaje fue asesinado, junto a su esposa y cuñado, en un atentado cuando salían de la escuela que él dirigía, ubicada en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

Se especula que la disputa por un predio sería la causa del atentado en contra del actor, sin embargo esto no ha sido corroborado por la Fiscalía que investiga el caso. Se sabe que el atacante intentó quitarse la vida después de perpetuar la balacera en contra sus víctimas.

Si bien fanáticos y otros actores de doblaje se sumaron a las condolencias por la pronta partida de Luis Alfonzo, sus compañeros de reparto en la serie “Dragon Ball” también tomaron las redes para lamentar el caso.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...