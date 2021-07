"Hay diva para rato": Silvia Pinal sale del hospital, ya está en su casa

Silvia Pinal encendió las alertas hace algunos días, pues se dio a conocer que fue hospitalizada tras presentar un problema de presión arterial.

Aunque afortunadamente la actriz ya fue dada de alta, así lo dio a conocer su hija, Sylvia Pasquel, a través de un vídeo donde su mamá habla de su estado de salud.

Gracias por estar pendientes de Silvia Pinal

"¡La diva de México les manda un saludo a toda la prensa! Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá, hay diva para rato. Y gracias también a todo el público que estuvo enviando mensajes tan hermosos", señaló Sylvia.

"Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita", comenzó su mensaje la icónica actriz. Posteriormente, Silvia Pinal señaló que "me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó".

"Ya estoy lista para otra"

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y estoy lista para otra", aseguró la mamá de Alejandra Guzmán.

Hospitalización de Silvia Pinal

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, el pasado 28 de junio, Sylvia Pasquel informó que su mamá, Silvia Pinal, fue hospitalizada pero no por un problema de presión arterial, sino para una revisión médica.

La actriz aclaró que la diva del cine, de 89 años, sólo asistió al médico para realizarse unos exámenes de rutina, citó milenio.com.

