Hay fractura en OV7

Serie en puerta sin Ari Borovoy y gira cancelada

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Lidia Ávila abre su corazón y comenta que existe una fractura en OV7, que no sabe la razón pero Ari Borovoy decidió no ceder sus derechos para la serie, y que la gira se canceló porque terminó el contrato.

Después de que Kalimba declaró a los medios de comunicación que no le habían dicho nada de la serie que estaba realizando su compañero Óscar, y que esperaba que le pagaran por usar su imagen, se desataron los dimes y diretes entre la agrupación, pero Lidia aclara que todos sabían, porque firmaron un contrato.

“Vi sus declaraciones, qué puedo decir, los seis firmamos los derechos para que hablaran de nuestra vida”, comenta.

También adelanta que Ari no aparecerá en la serie porque no quiso ceder sus derechos para el proyecto.

“Digo los seis porque Ari no firmó, él no está incluido en este proyecto porque no quiso estar, pero nosotros seis sí, ahí tenemos los documentos, los tiene la gente de la productora Elefante, que es de Eva Longoria y nada, ya está la serie casi lista y estamos a la espera de que nos envíe el libreto final para darle el ¿check' para que salga la serie”.

También informa que ya están viendo el cásting y viendo en qué plataforma podría transmitirse.

“Hay varias opciones, aunque no lo crean se pelean para que pasen la serie en alguna plataforma importante.

“Yo me visualizo hermosísima en la serie, que me pongan una actriz joven, guapísima (risas). Óscar nos tiene en ascuas porque todavía no manda el libreto final, pero creo que estará muy padre, ha puesto su vida en este proyecto, confío ciegamente que está haciendo un trabajo increíble”, indica.

La cantante quiso aclarar sobre las acusaciones que hay en su contra, en donde supuestamente fue la responsable de que se cancelara la gira de OV7, pero apunta que fue la terminación del contrato con Ocesa y que tras la pandemia del Covid-19 no sabe qué pasará.

“También en una revista me acusan de muchas cosas que no son ciertas. Llega la pandemia, el contrato de la gira se termina en febrero y Ocesa nos pide firmar una prórroga de un año para que tengan opciones de cuándo hacer la gira”.

Cuando les pidieron eso, les dijeron también: “Esta prórroga tiene que estar firmada por los siete, si alguien no firma, tendrán que regresar el adelanto que dimos”, explicó.

Lidia Ávila firmó y al día siguiente le llegó un notariado diciendo que tenía que regresar el adelanto, ella dio por entendido que algunos de sus compañeros no firmaron. “Como no me gustan tener problemas legales, a los cinco días que era el lapso para regresar el dinero, lo regresé”.

A pesar de que ya no existe un contrato y con ello queda cancelada la gira, enfatiza que ella estaría dispuesta a firmar nuevamente y regresar a los escenarios con sus demás compañeros.

“Es también un tema difícil para mí, yo fui digamos la promotora número uno para que esta gira fuera una realidad, después de que terminamos nuestra relación laboral con Bobo, y firmamos con Ocesa, después de varios meses de negociación se firmó un contrato increíble, desgraciadamente la pandemia afectó todos los espectáculos”.

A pesar de sus deseos, comparte que sí hay una ruptura en el grupo, que no sabe por qué surgió y es un tema que le duele, no tiene contacto con varios integrantes y aunque sabe que se han reunido a ella no la han invitado a nada.

“Yo no hablo con mis compañeros desde hace mucho tiempo, perdimos relación, esa es una realidad, no lo digo yo, ya lo dijo M’balia y Ari, que sí hay una fractura”.

La cantante cuenta que tenían un chat los siete donde se hablaban cosas y de repente ya no.

“Qué pasa con OV7 no lo sé, el grupo ha marcado historia y la seguirá marcando; si Ocesa me llama y me pregunta si le entro, yo feliz de la vida, sería la primera en estar ahí”.

De un vistazo

Un conflicto más

Hace unos días Lidia Ávila fue involucrada por una revista en declaraciones homofóbicas contra su amiga M'balia. La cantante lo negó, y aunque ha intentado hablar con “la mulata”, como le dice a su amiga, ella no le ha contestado las llamadas.