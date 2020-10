'Hay que llevar al niño al doctor': Pedro Sola revela cómo dijo que es gay

En un vídeo el conductor cuenta como su madre y abuela reaccionaron cuando se enteraron que era homosexual.

MÉXICO.— Pedro Sola, además de ser una reconocido conductor, es un famoso que ha dado a conocer su preferencia sexual, la cual nunca ha sido impedimento para su vida laboral.

Asimismo, en reiteradas ocasiones ha dicho que su familia siempre lo aceptó tal cual es, pero que en un principio las cosas con su madre fueron un poco complicadas. Aunque gracias a su abuela todo mejoró.

El "Tío Pedrito", como muchos lo llaman en redes sociales, fue invitado al canal de YouTube "Escándala’ y en aquel vídeo relató cómo le dijo a su familia que sentía una atracción por los hombres.

Pedro Sola empieza relatando la reacción de su madre, quien como cualquier mujer de aquella época, pensaba que la homosexualidad era una enfermedad que el doctor podía curar.

"Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 o 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: '¿no te gustan las mujeres?'. Y le dije que no, relata Pedrito.