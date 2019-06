“Hay retrasados mentales, hay idiotas”: Sergio Sendel al ser cuestionado por #MeToo

El regreso de Sergio Sendel a la televisión tras cuatro años, se vio opacado por los cuestionamientos acerca de las acusaciones en su contra por el movimiento #MeToo.

Durante la proyección del segundo capítulo de “Juntos el corazón no se equivoca”, el actor quiso evadir el tema pero no pudo ante la insistencia de la prensa.

“No voy a contestar tonterías, qué paso, tomate un tequila mejor”, le respondió a una reportera quien le preguntó acerca de la acusación de acoso a una mujer.

“Hay retrasados mentales, idiotas, como hay hombres hay mujeres imbéciles, no voy a contestar a eso”, añadió.

Sobre si era algo que “manchaba” su trayectoria, Sergio Sendel insistió en que “es impecable”. “Tengo una conducta impecable, no me preocupa nada, me lo paso por los hue…”, respondió visiblemente enojado.

Explicó que para él el movimiento #MeToo tiene “doble filo”, además de ser #frágil en su estructura”.

“Puedes denunciar algo que realmente vale la pena o para hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada; no te puedo comentar más porque del movimiento no conozco nada más que chismes bajos y corrientes”, aseguró.

Feliz por volver a la televisión

Con respecto a su participación en “Juntos el corazón no se equivoca”, Sergio Sendel dijo estar “muy contento” por volver a la televisión.

Platicó que durante esos cuatro años de ausencia aprovechó para tomar un descanso y viajar. Y aunque si tuvo invitaciones a distintos proyectos prefirió esperar el indicado. “Hacer por hacer cuando ya tienes una trayectoria no es lo más recomendable”, abundó.

Describió al productor Juan Osorio como una persona muy talentosa, trabajadora y creativa. “Sabe hacer puro éxito, tomé la decisión correcta y vamos por un buen camino”, dijo.

Mala fama

Acerca de la fama que tiene de ser problemático con la prensa, el actor reiteró que él siempre responde sin embargo no le gusta exponerse a las entrevistas. “No son de mi agrado, no soy agresivo con la prensa pero si me preguntan una idiotez pues contesto con una frivolidad; esa mala fama también son chismes como el #MeToo, pura pendej…”.

En cuanto a la apertura de su nuevo proyecto al mostrar una pareja gay como protagonistas, opinó que “cada quien puede hacer con su … lo que se le pegue la gana”. Recomendó a la comunidad LGBTT que no se casen y mejor vivan juntos y disfruten ya que ni a los heterosexuales les va bien con las bodas.